Mies kuoli henkilöauton ja maitorekan kolarissa Kurikassa

Henkilöautoa

Pelastuslaitokselta

kuljettanut mies kuoli perjantai-iltana sattuneessa maitorekan ja henkilöauton kolarissa Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla.Poliisin mukaan henkilöauto törmäsi rekkaan sen kaistalla ja henkilöauton mieskuljettaja kuoli. Alustavan tiedon mukaan rekan kuljettaja ei loukkaantunut.arvioitiin hieman aamuneljän jälkeen, että tie on poikki Tuiskulan suoran kohdalla vielä ainakin pari tuntia raivaustöiden vuoksi. Kolari sattui puoli kahdentoista aikoihin perjantai-iltana.Maitorekan vetoauto on kolarin vuoksi ollut kaatuneena tiellä ja perävaunu ojassa. Rekan lastina on ollut maitoa yli 20 000 litraa, ja sekä vetoautossa että perävaunussa olevat säiliöt ovat vuotaneet.Pelastuslaitos on saanut tyhjennettyä vetoautossa olevan säiliön maidosta.