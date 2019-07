Saksassa muistellaan Hitlerin salamurhaa tasan 75 vuotta sitten yrittäneitä, suora lähetys Merkelin puheesta kello 12.30

Ulkomaat

Saksassa muistellaan Hitlerin salamurhaa tasan 75 vuotta sitten yrittäneitä, suora lähetys Merkelin puheesta

muistellaan tänään tasan 75 vuotta sitten tapahtunutta natsijohtaja Adolf Hitlerin https://www.hs.fi/haku/?query=adolf+hitlerin salamurhayritystä.HS näyttää Saksan liittokanslerin Angela Merkelin https://www.hs.fi/haku/?query=angela+merkelin puheen suorana kello 12.30 lähtien.Merkel puhuu uusien sotilaiden valatilaisuudessa puolustusministeriössä Berliinissä. Tämän jälkeen Merkel laskee seppeleen salamurhaa yrittäneiden muistomerkille Bendlerblockissa.painotti vuosipäivän muistamisen tärkeyttä jo etukäteen viikoittaisessa podcastissaan, kertoo uutistoimisto AFP. Hänen mukaansa päivän tarkoituksena on muistaa heinäkuun 20. päivän salaliiton vuoksi teloitettuja ja muitakin natsihallintoa vastaan nousseita.Hän myös nosti AFP:n mukaan esiin päivän muistamisen tärkeyden erityisesti sellaisena aikana, jolloin äärioikeisto on lisännyt suosiotaan.

