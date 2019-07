Ulkomaat

Kiinan kaasutehtaan räjähdyksessä kuolleiden määrä nousi kahteentoista

Tuhoisat

perjantaina sattuneen kaasutehtaan räjähdyksen uhriluku on noussut kahteentoista, kertoo Kiinan valtionmedia. Paikalla on yhä 270 pelastajaa hakemassa kolmea kadoksissa olevaa ihmistä.Lisäksi 13 ihmistä on loukkaantunut vakavasti ja moni muu lievemmin, mediayhtiö Xinhua kertoo.räjähdys tapahtui perjantaina Yiman kaupungissa Henanin maakunnassa. Pamaus rikkoi ikkunoita ja ovia kolmen kilometrin säteellä. Räjähdys sai alkunsa ilmanerotusyksiköstä.Henan Coal Gas Groupin tehtaan tuotanto on ollut täysin pysähdyksissä onnettomuudesta saakka. Räjähdys sattui perjantaina kello 17.45 paikallista aikaa.teollisuus­onnettomuudet ovat tavanomaisia Kiinassa turvallisuus­säännösten heikon valvonnan takia.Esimerkiksi maaliskuussa Jiangsun maakunnassa kemikaalitehtaan räjähdys tappoi 78 ihmistä. Marraskuussa kaasuvuoto aiheutti tulevassa olympiakaupungissa Zhangjiakoussa räjähdyksen, joka vaati 24 ihmisen hengen.