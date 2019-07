Ulkomaat

Yli tuhat palomiestä käy taistoa maastopaloja vastaan Portugalissa

Yli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidentti