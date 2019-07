Unkarilaisen talon alta löytyi arvokas rahakokoelma, jonka omistajan kohtaloksi koitui todennäköisesti natsien pahamaineisin tuhoamisleiri

Ulkomaat

Unkarilaisen talon alta löytyi arvokas rahakokoelma, jonka omistajan kohtaloksi koitui todennäköisesti natsien

Holokaustin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokoelmaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Museonjohtaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy