Ulkomaat

Israel tuhosi kiisteltyjä palestiinalaiskoteja Jerusalemissa, EU vaatii purkutoimien välitöntä lopettamista

Israel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taloista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

AFP:n toimittajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palestiinalaisten