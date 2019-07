Ulkomaat

Lähes 30 ihmisen uskotaan kuolleen Venäjän ilmaiskussa Syyriassa

ainakin 27 ihmistä on kuollut maanantaisessa ilmaiskussa, kertoo tarkkailujärjestö. Venäjän uskotaan olevan torille tehdyn iskun takana. Moskova on kiistänyt syytökset.Isku tapahtui kapinallisjoukkojen hallitsemassa Idlibin maakunnassa. Alueelle on aikaisemmin solmittu kansainvälinen aselepo, mutta maakunta on ollut Syyrian hallinnon ja Venäjän ilmaiskujen kohteena huhtikuusta.on kuollut yli 650 siviiliä. Yhdistyneiden kansakuntien mukaan kolmen viime kuun aikana yli 330 000 ihmistä on paennut alueelta.Britanniassa toimiva Syrian Observatory for Human Rights -tarkkailujärjestö perustaa tietonsa muun muassa Syyrian sisäisiin lähteisiin, lentokoneiden reitteihin ja käytettyihin sotatarvikkeisiin.