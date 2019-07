Ulkomaat

Satoja ihmisiä kuollut monsuunin takia Etelä-Aasiassa, pelkästään salamaniskuihin kuollut Intiassa kymmeniä

Monsuunikauden

Nepalissa

Monsuunisateet

mukanaan tuomat tulvat ja salamaniskut ovat tappaneet yli 650 ihmistä eri puolilla Intiaa, Nepalia, Bangladeshia ja Pakistania, viranomaiset kertoivat maanantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.Yli 10 miljoonaa ihmistä kärsii tulvien seurauksista, ja kymmeniätuhansia on joutunut pakenemaan kodeistaan.Intiassa heinäkuun alussa alkaneet kovat sateet ovat tappaneet ainakin 460 ihmistä, ja monet alueet ovat vailla sähköä Uttar Pradeshin, Biharin ja Assamin osavaltioissa.Salamaniskut tappoivat 37 ihmistä erillisissä tapauksissa Uttar Pradeshissa.Biharissa kahdeksan aukealla leikkinyttä lasta kuoli salamaniskuun perjantaina, viranomaiset kertovat.Viranomaiset varoittivat maanantaina ankarista sateista Keralan rannikko-osavaltiossa eteläisessä Intiassa, Sikkimin vuoristoisessa osavaltiossa Himalajalla ja Länsi-Bengalissa maan itäosassa.90 ihmistä on kuollut ja lähes 30 on kadoksissa, mutta pahimmat säät ovat arvioiden mukaan ohi.Bangladeshissa ainakin 97 ihmistä on kuollut kahden viikon aikana, enimmäkseen hukkumalla tai salamaniskuihin. Kolmasosa maasta on tulvien alla, uutistoimisto AFP kertoo.Myös Pakistanissa on kuollut ainakin 30 ihmistä.toistuvat alueella joka vuosi, mutta asiantuntijoiden mukaan maat ovat silti huonosti valmistautuneita niihin.