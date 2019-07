Ulkomaat

LGBT-aktivisti surmattiin Pietarissa, Fontanka-uutisten mukaan ”homorankaisijoilla” on tappolista

Pietarilaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fontankan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pila-liikeen