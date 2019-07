Ulkomaat

Yhdysvallat ottaa käyttöön siirtolaisten pikakarkotukset Trumpin hallinnon määräyksestä

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansalaisoikeusjärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Analyytikoiden

Laiton