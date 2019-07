Ulkomaat

Asiantuntijat: Jemenin edustalle hylätty säiliöalus voi räjähtää ja aiheuttaa ympäristökatastrofin

Jemenin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdistyneiden kansakuntien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konfliktien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Doug Weirin