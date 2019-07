Ulkomaat

Eurooppa valmistautuu uuteen helleaaltoon, Ranskassa kaksi ydinreaktoria on suljettu helteen vuoksi

Eurooppa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lämpötilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskassa

Asiantuntijoiden