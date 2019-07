Erikoissyyttäjänä Venäjä-tutkinnassa toiminut Robert Mueller saapuu tänään kongressin kuultavaksi, suora lähetys alkaa noin 15.30

Ulkomaat

Erikoissyyttäjänä Venäjä-tutkinnassa toiminut Robert Mueller saapuu tänään kongressin kuultavaksi, suora lähet

Erikoissyyttäjänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mueller

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mueller

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkinta