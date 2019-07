Fidžin paratiisirannoille huuhtoutui toistasataa huumepakettia: Syrjäisetkään saarivaltiot eivät säästy maailman kasvavalta kokaiinikaupalta

Ulkomaat

Fidžin paratiisirannoille huuhtoutui toistasataa huumepakettia: Syrjäisetkään saarivaltiot eivät säästy maailm

Fidžin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokaiinia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aasian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Tyynenmeren

Mitä