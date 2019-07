Ulkomaat

Kokaiinia virtaa Australiaan ja Uuteen-Seelantiin niin paljon, että Tyynen­meren syrjäisiin saarivaltioihin pä

Fidžin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokaiinia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aasian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Tyynenmeren

Mitä