Ulkomaat

Ranskalaiskeksijän uhkarohkea yritys epäonnistui: yritti ylittää Englannin kanaalin lentolaudalla

Ranskalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Zapata

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vesiskootterikuski

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy