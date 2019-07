Ulkomaat

Ukraina on ottanut haltuun venäläisen aluksen Mustallamerellä

Ukraina

Ukrainan

Kertšinsalmi

on ottanut haltuunsa venäläisen aluksen Mustallamerellä, Ukrainan turvallisuusviranomaiset kertoivat torstaina.Kyseessä on sama laiva, joka esti ukrainalaisia laivoja etenemästä Kertšinsalmella viime marraskuussa, viranomaiset kertovat Facebook-sivuillaan. Tapaus johti ukrainalaisten merisotilaiden pidätykseen.Viranomaisten mukaan Neyma-nimistä venäläisalusta käytettiin marraskuussa 2018 tukkimaan Kertšinsalmea, kun Ukrainan kolmen aluksen saattue pyrki Mustaltamereltä Kertšinsalmen kautta Asovanmerelle. Asovanmeren pohjoisrannalla sijaitsee muun muassa Ukrainan tärkeä satamakaupunki Mariupol.Venäjän rannikkovartiosto pidätti silloin 24 ukrainalaista merisotilasta. Merisotilaat ovat nyt vangittuina Venäjällä. Kansainvälinen merioikeus on linjannut, että Venäjän on vapautettava sotilaat, mutta neuvottelut vapautuksista ovat vielä kesken.viranomaiset ottivat venäläisaluksen haltuunsa Odessan alueella sijaitsevasta Izmailin satamasta. Ukrainan viranomaiset sanovat, että laivan nimi oli muutettu Neymasta Nika Spiritiksi ”peitelläkseen sen osallisuutta laittomuuksiin”.Viranomaiset aikovat nyt tutkia aluksen osallisuutta viime marraskuun tapahtumiin.”Yllä mainittu alus tulkitaan nyt fyysiseksi todistusaineistoksi, valmistelemme oikeudelle pyyntöä sen pidättämiseksi”, Ukrainan turvallisuus­viranomaiset kertoivat tiedotteessa Reutersin mukaan.Venäjältä on jo tuomittu Ukrainan toimet ”täysin laittomiksi”, venäläinen uutistoimisto RIA kertoo.”Selvitämme tapahtumia, jotta voimme tarttua sopiviin jatkotoimenpiteisiin. Jos venäläisiä on otettu panttivangeiksi, tulkitsemme sen kansainvälisen oikeuden röyhkeäksi rikkomiseksi, ja seuraukset tulevat pian perästä”, Venäjän ulkoministeriön edustaja sanoi uutistoimisto AFP:lle.on Mustaamerta ja Asovanmerta erottava kapea vesiväylä Krimin niemimaan ja Venäjän välissä.Venäjä on väittänyt, että ukrainalaiset alukset olivat Venäjän aluevesillä. Kertšinsalmen vastarannalla olevan Krimin niemimaan liittämistä Venäjään ei kuitenkaan ole tunnustettu kansainvälisesti, joten merioikeudellisesti kyseessä on kansainvälinen salmi.Ukrainan ja Venäjän vuonna 2003 solmimassa sopimuksessa Asovanmeri määriteltiin niiden yhteiseksi, ja molemmille sovittiin alueelle vapaa kulku. Sopimus on yhä voimassa, mutta käytännössä tilanne muuttui alkuvuodesta 2014, kun Venäjä miehitti Krimin ja sai haltuunsa Kertšinsalmen molemmat rannat.