Saksalaiset väittelevät, kannattaako helteellä pitää ikkunat auki vai kiinni

Saksassa oli torstaina hellevaroitus, ja kuumuus piinaa maata monin tavoin.Mittaushistorian entinen lämpöennätys rikkoutui keskiviikkona, kun Baijerissa Geilenkirchenissä mitattiin 40,5 astetta. Myös muualla Saksassa lämpötila nousi 40 asteeseen. Torstaina vain Pohjois-Saksassa Itämeren ja Pohjanmeren rannikolla jäätiin alle 30 asteen lämpötiloihin.Kuiva kesä on nyt toinen perättäinen, ja maanviljelijät pelkäävät mittavia satovahinkoja. Ympäri maata on vakavia metsäpaloja, ja rutikuivaa palavaa metsää on vaikea sammuttaa.Sää vaikuttaa liikenteeseen, oli kylmä tai kuuma. Junat ovat myöhässä, kun rataverkon turvalaitteet reistailevat kuumuudessa. Autoilijoita kehotetaan varautumaan mahdollisiin ruuhkassa seisomisiin tavanomaista suuremmalla määrällä juotavaa.Helle hajottaa vanhojen autobahnien betonilaattoja, ja siksi osalle teistä on tullut helteen vuoksi nopeusrajoituksia. Sähköautoilijoita kehotetaan etsimään varjoisia parkkipaikkoja, sillä autojen akut eivät kestä kovaa kuumuutta.Viranomaiset raportoivat helteiden lisäävän sairauspoissaoloja ja työtapaturmia, ja osa virastoista ja yrityksistä sulkee ovensa normaalia aikaisemmin, koska lämpötila toimistoissa on sietämätön.Media puolestaan täyttyy ohjeista, kuinka helpottaa tukalaa oloa. Erityisesti keskustelua herättää se, kannattaako helteellä pitää ikkunat kiinni vai auki. Kiinni-koulukunta varoittaa kuuman ilman entisestään lämmittävän sisätiloja. Auki-leiri pitää edes pientä tuulenvirettä tarpeellisena.