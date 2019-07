Ulkomaat

Brysselissä kadut tuntuvat kiertoilmauunilta ja pikkupuodit yrittävät suojella suklaitaan

Belgiassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ennätysmäinen helle on ollut loppuviikon ykköspuheenaihe. Maahan julistettiin punainen hälytystila ensimmäistä kertaa, eikä samanlaisia lämpötiloja ole koettu koskaan koko vuonna 1833 alkaneella mittausjaksolla. Keskiviikkona meni rikki vuoden 1947 lämpöennätys, kun elohopea nousi 38,9 asteeseen.Belgian pääkaupungissa Brysselissä helle tuntuu tukalalta. Suomalaiselle ensimmäinen ajatus on hakeutua veden äärelle, mutta sellaista ei ole oikein tarjolla. Kaupungissa ei ole maauimaloita, ja lähimmät tekojärvet vaativat matkaa Brysselin ulkopuolelle. Paras viilentymisvaihtoehto näyttävät olevan aukioiden suihkulähteet.Osa belgialaiskaupungeista on avannut ilmastoituja ja viileitä julkisia tiloja kaupunkilaisille. Myös EU-rakennukset ovat hyvin ilmastoituja. Samaa ei voi sanoa pienistä kaupoista. Suklaaputiikit ovat peittäneet ikkunansa suojapressulla. Tiedotusvälineissä on muistutettu, että työntekijöiden pitää pitää taukoja ja heille pitää tarjota viileää vettä. Osa Brysselin kaupungin palveluista on auki enää vain aamupäivisin.Helle ei näytä vaikuttavan kaupunkilaisten pukeutumiseen, sillä esimerkiksi paidatta kulkijoita ei näy. Kadun varjoisalla puolella on ruuhkaa, ja nopeatkin kävelijät ovat joutuneet hidastamaan tahtia. Kadulla tuntuu, kuin kävelisi jättimäisessä kiertoilmauunissa. Aina täynnä olevat terassit ovat poikkeuksellisen tyhjiä. Media on muistuttanut, ettei alkoholin juominen helteellä kannata.Brysselin rakennuskanta tarjoaa joillekin helpotusta. Monessa asunnossa on maanalainen kellarikerros, joka on usein muita tiloja viileämpi. Toisaalta kaupungissa on paljon ullakkoasuntoja, joihin johtavat monet portaat. Ihmisiä onkin kehotettu huolehtimaan läheisistään, jotka saattavat olla alttiita helteelle.