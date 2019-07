Ulkomaat

Jopa 150 siirtolaisen pelätään kuolleen laivaonnettomuudessa Libyan edustalla

Jopa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uponneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy