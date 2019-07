Turkki uhkaa hyökätä Syyrian kurdeja vastaan, jos Yhdysvallat ei suostu vaatimuksiin rajaseudun suojavyöhykkeestä

Ulkomaat

Turkki uhkaa hyökätä Syyrian kurdeja vastaan, jos Yhdysvallat ei suostu vaatimuksiin rajaseudun suojavyöhykkee

Turkki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskiviikkona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verisestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkin

Kurdien