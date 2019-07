Ulkomaat

WHO: sähkötupakointi kiistatta haitallista

Maailman

Sähkötupakan

Sähkötupakkatuotteiden

terveysjärjestö WHO varoittaa sähkötupakan vaaroista. WHO:n mukaan sähkötupakointi on kiistatta haitallista terveydelle ja tuotteita tulisi sen vuoksi säännellä.Sähkötupakan käyttäjä hengittää laitteen kautta nikotiinipitoista höyryä. Sähkötupakka on kasvattanut suosiotaan muun muassa tupakoinnin lopettamista yrittävien keskuudessa, sillä sitä ei pidetä niin haitallisena kuin perinteistä tupakkaa. Sähkötupakka ei sisällä tupakkaa eikä haitallisia palamistuotteita kuten tervaa.Viranomaiset monissa maissa kuitenkin pelkäävät, että sähkötupakasta on tullut myös väylä tupakointiin uusille, etenkin nuorille käyttäjille.vaikutuksia terveyteen ei tunneta vielä tarkasti.”Vaikka sähköisen nikotiininannostelijan käyttöön liittyvää tarkkaa riskitasoa ei vielä ole pitävästi arvioitu, se on kiistatta haitallista ja siksi sitä pitäisi säädellä”, WHO sanoi uudessa tupakointiraportissaan.WHO:n mukaan ei ole kunnollisia todisteita puoltamaan väitettä, jonka mukaan sähkötupakka auttaisi tupakoitsijoita lopettamaan perinteisten savukkeiden polttamisen.”Useimmissa maissa, joissa niitä on saatavilla, enemmistö sähkötupakan käyttäjistä käyttää sitä ja tavallisia savukkeita rinnakkain, millä ei ole juuri lainkaan terveyshyötyjä.”sääntely on ollut vähäistä. Viime kuussa San Francisco kuitenkin ilmoitti ensimmäisenä yhdysvaltalaiskaupunkina kieltävänsä sähkötupakan myynnin ja valmistuksen. Kieltoa perusteltiin nuorison sähkötupakoinnin dramaattisella kasvulla.Myös muun muassa Kiinassa suunnitellaan sääntelyä sähkötupakalle.Suuret tupakkayhtiöt ovat viime vuosina panostaneet paljon sähkötupakan markkinointiin ja korostaneet sen pienempiä terveyshaittoja sekä mahdollisuutta päästä sähkötupakan avulla irti perinteisestä tupakasta.WHO:n mukaan tupakka tappaa joka vuosi yli kahdeksan miljoonaa ihmistä. Tupakoitsijoiden määrä on ollut maailmanlaajuisesti hienoisessa laskussa, mutta edelleen noin 1,4 miljardia ihmistä tupakoi. Lähes kolmannes maailman tupakoitsijoista on kiinalaisia.