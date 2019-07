Ulkomaat

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja 25 on loukkaantunut pommi-iskussa Afganistanissa

Afganistanissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vihreä

Silminnäkijän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulevien