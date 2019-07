Ulkomaat

Pohjanlahti lämpenee ilmastonmuutoksen takia nopeammin kuin muu Itämeri: Tätä kaikkea se merkitsee

Miljoona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itämeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://dynamic.hs.fi/2019/pinnan-alle/

Itämeren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtameristä

Tutkijat

Myös

Lämpenemisestä

Tämä on HS:n Itämerta käsittelevän juttusarjan osa 2/3. Ensimmäinen osa julkaistiin tiistaina 23.7., ja se on luettavissa tästä https://dynamic.hs.fi/2019/pinnan-alle/