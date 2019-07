Ulkomaat

Useiden pelätään kuolleen ammuskelussa Kaliforniassa valkosipulifestivaaleilla

Juuri nyt

Kaliforniassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

järjestettävillä ruokafestivaaleilla on tapahtunut ammuskelu, jossa on kuollut useita ihmisiä. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.Reutersin mukaan poliisi on kertonut useista kuolonuhreista, mutta määrää ei ole vielä vahvistettu. Ammuskelu alkoi sunnuntai-illalla paikallista aikaa, ja poliisi on eri paikallismedioiden mukaan yhä tapahtumapaikalla.Ampuja oli silminnäkijän mukaan noin 30-vuotias valkoihoinen mies. Teon motiivista ei ole toistaiseksi tietoa.Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa videossa näkyy, kuinka ihmiset juoksevat pakoon festivaalialueelta kuultuaan ammuskelun ääniä.Suosittu valkosipulifestivaali pidettiin noin 50 kilometrin päässä San Josesta sijaitsevassa Gilroyssa. Sunnuntai oli festivaalin viimeinen päivä.