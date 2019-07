Ulkomaat

Kiinan maanvyöryn uhrien määrä lähes kaksinkertaistui: yli 40 kuollut

Kiinan

Rankkasateet

lounaisosassa tapahtuneen maanvyöryn kuolonuhrien määrä on noussut 42:een, kertoi valtiollinen televisio CCTV maanantaina.Kuolleiden määrä nousi lähes kaksinkertaiseksi aiemmasta reilusta 20:stä. Kuolleiden lisäksi yhdeksän ihmistä on vielä kadoksissa onnettomuuden jäljiltä.aiheuttivat maanvyöryn Guizhoun maakunnassa viime viikon tiistaina. Maanvyörymä hautasi yhteensä 22 taloa mudan alle. Pelastus- ja etsintäoperaatiot alueella lopetettiin paikallishallinnon mukaan sunnuntaina.Pelastustoimiin ja asukkaiden siirtoon toisaalle on uutistoimisto Xinhuan mukaan korvamerkitty maakunnassa yli neljän miljoonan euron suuruinen summa.Maanvyöryt ovat erityisesti kovien sateiden jälkeen yleinen vaara Kiinan maalaisosissa ja vuoristoalueilla. Maa on kärsinyt voimakkaista tulvista tänä vuonna.