Yhdysvaltalaispankki joutunut jättimäisen tietomurron kohteeksi

Capital One kertoo joutuneensa massiivisen tietomurron kohteeksi. Hakkeri pääsi käsiksi yli sataan miljoonaan luottokorttihakemukseen tämän vuoden maaliskuun ja heinäkuun välisenä aikana.Kyseessä on yksi suurimmista tietomurroista, joita on tehty isoon pankkiin. Capital One on yksi suurimmista luottokorttien myöntäjistä Yhdysvalloissa.on saatu kiinni, ja hänet pidätettiin maanantaina. 33-vuotias ohjelmistoinsinööri jäi kiinni, kun hän kerskui tekemisillään GitHub-verkkosivustolla.Yhdysvaltalaismedian mukaan hakkeri pääsi käsiksi muun muassa 140 000 henkilötunnukseen ja 80 000 pankkitilin numeroon. Lisäksi hänelle päätyi valtava määrä nimiä, osoitteita ja muita tietoja.