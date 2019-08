Ulkomaat

Pohjois­korealaismies teki harvinaisen rajanylityksen Etelä-Koreaan

Pohjoiskorealainen mies on ylittänyt Koreoiden välisen demilitarisoidun vyöhykkeen Etelä-Korean puolelle, Etelä-Korean puolustusvoimien esikunta kertoi torstaina.



Koreoiden välinen raja on yksi maailman tarkimmin vartioiduista, ja suorat loikkaukset Etelä-Koreaan ovat harvinaisia. Useimmat pohjoiskorealaiset loikkarit menevät ensin liittolaismaa Kiinaan ja jatkavat sieltä Etelä-Koreaan tai muualle.



Etelä-Korean puolustusvoimien mukaan rajan ylittänyt mies on otettu kuulusteltavaksi. Puolustusvoimat ei kertonut vielä hänen motiiveistaan.