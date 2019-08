Ulkomaat

Kiinan armeijan komentaja varoittaa Hongkongin mielenosoittajia: sotilaat valmiina reagoimaan

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenosoitukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Chen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tähän