Ulkomaat

USA:n entinen varapresidentti Joe Biden joutui myllytyksen kohteeksi demokraattien vaaliväittelyssä

Demokraattipuolueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutistoimisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkän

Biden

Biden