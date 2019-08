Lääkärit ilman rajoja alkaa taas pelastaa ihmisiä Välimerellä, vaikka pääsy Euroopan satamiin on epävarmaa – ”Ihmisiä kuolee, ja meidän on vain toimittava”

Ulkomaat

Lääkärit ilman rajoja alkaa taas pelastaa ihmisiä Välimerellä, vaikka pääsy Euroopan satamiin on epävarmaa – ”

Lääkärit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääkärit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Keskusten olosuhteita ei voi mitenkään hyväksyä. Keskuksia on myös pommitettu.”