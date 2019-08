Ulkomaat

Saksan tulli teki Hampurin satamassa ennätyksellisen kokaiinitakavarikon

Berliini

Saksan

Takavarikossa

tulli on tehnyt Hampurin satamassa Saksan kaikkien aikojen huumetakavarikoinnin. Tulli tiedottaa löytäneensä sataman rahtikontista yli 4,5 tonnia kokaiinia. Viranomaisten arvion mukaan takavarikoidun huumemäärän arvo katukaupassa olisi miljardi euroa.Kaikkien aikojen kokaiinilasti löytyi kaksi viikkoa sitten kontista, jonka sisällön piti olla soijapapuja. Kontti löytyi Etelä-Amerikasta Uruguayn suurimmasta kaupungista Montevideosta lähteneessä laivassa, joka oli matkalla Hampurin kautta Belgian Antwerpeniin.on kyse Saksan suurimmasta kerralla löydetystä kokaiinimäärästä. Huumeet oli pakattu 211 urheilukassiin, joista löytyi yli 4 200 kokaiinipakettia. Viranomaisten mukaan kokaiini on nyt tuhottu.Saksan tulli on aiemminkin tehnyt suuria, noin tuhannen kilon kokaiinitakavarikkoja. Vuonna 2017 Hampurin satamassa takavarikoitiin kolmessa eri takavarikossa 3,8 tonnia kokaiinia. Edellinen varsin suuri takavarikko Hampurissa oli huhtikuussa.