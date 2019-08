Satelliittitiedot paljastivat Amazonin sademetsän kiihtyvän tuhon, tiedot julkaisseen instituutin johtaja erotettiin

Ulkomaat

Satelliittitiedot paljastivat Amazonin sademetsän kiihtyvän tuhon, tiedot julkaisseen instituutin johtaja erot

Brasilian

Galvão on syyttänyt presidenttiä ”pelkuruudesta”.

Galvão

Kaikkein

Meidän on toimittava nyt. Ikävä kyllä näin ei tapahdu, koska yhä on ihmisiä, jotka kieltävät koko ongelman.

Viimeisimpien

Alustavien