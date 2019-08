Turistit ja pyhiinvaeltajat pakenevat Intian Kashmirin alueelta pyhiinvaellusreitille suunniteltujen iskujen vuoksi

Ulkomaat

Turistit ja pyhiinvaeltajat pakenevat Intian Kashmirin alueelta pyhiinvaellusreitille suunniteltujen iskujen v

Tuhannet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

turistit pyrkivät lauantaina pois Kashmirin alueelta Pohjois-Intiassa maan hallituksen annettua varoituksen iskuista, joita olisi suunniteltu hindujen pyhiinvaellusreitille. Intian turvallisuusviranomaiset tiedottivat perjantaina, että Pakistanin armeijan tukemat joukot olisivat suunnitelleet iskut, kertoo uutistoimisto Reuters.Viranomaisten mukaan iskut suunniteltiin Amarnathin temppeliluolaan johtavalle reitille. Luola on yksi hindujen tärkeimmistä pyhiinvaelluskohteista.Viranomaiset sanoivat löytäneensä etsinnöissään pakistanilaisen miinan, ampumatarvikkeita, räjähteitä ja muita aseita sen jälkeen, kun maan tiedustelupalvelu raportoi mahdollisista iskuista.Jammun ja Kashmirin osavaltion hallinto pyysi myöhään perjantaina lomailijoita ja pyhiinvaeltajia jättämään alueen välittömästi mahdollisten iskujen vuoksi.alueen viranomaiset kertoivat Reutersille, että hallinnon pyyntö käynnisti paniikin turistien keskuudessa. Viranomaisten mukaan suurin osa alueella olleista 20 000 pyhiinvaeltajasta ja intialaisesta turistista sekä yli 200 000 alueella työskentelevää ihmistä pyrki alueelta pois, kertoo Reuters.AFP:n mukaan alueella sijaitseva Srinagarin lentokenttä täyttyi lauantaina hermostuneista turisteista, jotka pyrkivät alueelta pois. Monilla ei ollut uutistoimiston mukaan lentolippua kyseiselle päivälle.”Matkustajat, joiden on ollut määrä palata tulevina päivinä, ovat joutuneet paniikkiin lentokentällä tänään”, kertoi Srinagarin ja Delhin välillä liikennöivän lentoyhtiön johtaja AFP:lle.”Tilanne on kaoottinen ja paikkoja lennoille ei riitä kaikille, ellei ylimääräisiä lentoja ole”.Myös satoja Kashmirin ulkopuolelta kotoisin olevia opiskelijoita evakuoitiin alueelta bussikyydeillä lauantaina.Saksa ja Britannia ovat antaneet varoituksen alueelle matkustamisesta, kertoo uutistoimisto AFP.Intia ja Pakistan ovat kiistelleet Kashmirin alueesta maiden itsenäistymisestä lähtien eli yli 70 vuotta.Kashmirin alue jakautuu kolmen valtion alueelle, mutta sekä Intia että Pakistan vaativat koko laaksoa itselleen. Alueesta on käyty kolme sotaa ja alueella on ollut lukuisia levottomuuksia vuosikymmenten aikana.