Fakta

Hongkong



Kiinan erityishallintoalue, joka kuului pitkään Britannialle. Siirtyi Kiinalle vuonna 1997. Alueelle sovittiin erityisasema 50 vuodeksi.



Pinta-alaltaan Hongkong vastaa Suomen pääkaupunkiseutua. Asukkaita on noin 7,4 miljoonaa.



Hongkongilla on omat lait ja kansanvaltaisempi järjestelmä kuin Manner-Kiinassa. On mielipiteenvapaus, oma valuutta, vapaa lehdistö ja riippumaton oikeuslaitos.