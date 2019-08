Ulkomaat

Osa Hongkongin mielenosoittajista sanoo, että pelkkä mahdollisuuskin tankkien tulosta hirvittää

Hong­kongissa

Hongkongin

Kaupungissa

on käynnissä protestien supervii­konloppu. Se alkoi virkamies­marssilla perjantaina, jatkuu läpi viikon­lopun ja huipentuu maanantain lakkoon.Kaupungissa on kamalan kuuma. Ilman­kosteus pysyttelee koko ajan lähellä sataa. On myrsky­kausi, monessa mielessä.Hotellin viereisen kioskin myyjä kertoo, että ruokakupongit ovat tilapäisesti loppu. Kaupunkilaiset ovat ostaneet niitä mielenosoittajille, jotta he saavat syödäkseen. Monet heistä ovat nuoria, jotka ovat käyttäneet rahansa kaasunaamareihin, kypäriin ja suojakelmuun ruuan sijaan. Kun siitä kerrottiin lehdissä, ihmiset alkoivat lahjoittaa kuponkeja.Lauantaina protestipaikalla ravintoloitsijat jakoivat metalliastioista paistettua kanaa.kaduilla tuntuu, että mielenosoittajilla on monien kaupunkilaisten tuki.Vanhempi rouva, jolta kysyimme tietä mielenosoitukseen, saattoi meidät perille asti, vaikka kertoikin suhtautuvansa protesteihin ristiriitaisin tuntein. Ne vaikeuttavat arkea, hän sanoi. ”Mutta toisaalta: minulla on kaksi poikaa.”Lauantain marssi puuroutti liikenteen, mutta silti moni motissa ollut autoilija näytti peukkua kulkueelle. Katujen varsilla taputettiin.Kun ihmiset huomasivat lehdistöliivimme, moni pysähtyi juttusille.”Kiitos, että raportoitte täältä. Tilanne on vakava.”osoitetaan mieltä yhdeksättä viikkoa. Yhteenotot poliisien ja mielenosoittajien välillä ovat käyneet viikko viikolta väkivaltaisemmiksi. Vaikka Hongkong on erityishallintoalue, se on silti osa Kiinaa.Kiina on todennut jo pariin otteeseen, että jos Hongkong ei saa tilannetta rauhoittumaan, se voi pyytää apua Kiinan kansanarmeijalta. Hongkongissa on noin 6 000 kiinalaissotilasta. Heidän komentajansa viesti on, että tarvittaessa tankit tulevat.Harva uskoo, että Kiina todella tekisi niin – mutta moni mielenosoittaja sanoo, että pelkkä mahdollisuuskin hirvittää.Kiinan taktiikkana lienee silti yhä katsoa rauhassa. Se pelottelee ja odottaa, että mielenosoittajat lopulta väsyvät toisiinsa.Paikan päällä tuntuu, ettei niin ole käymässä.