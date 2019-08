Valtava lakko pani Hongkongin sekaisin: yli 200 lentoa peruttu, mielenosoittajat hidastavat metroliikennettä ja tukkivat autoteitä

Ulkomaat

Valtava lakko pani Hongkongin sekaisin: yli 200 lentoa peruttu, mielenosoittajat hidastavat metroliikennettä j

Hongkong

Maanantain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lakkomaanantai

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hongkongin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hongkong