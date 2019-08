Ulkomaat

Eskilstuna yrittää hillitä kerjäämistä 23 euron lupamaksulla: ”Me byrokratisoimme ja vaikeutamme”

Tukholma

Ruotsalaiskaupunki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eskilstuna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Saamme kuulla, että heidän päälleen syljetään.”