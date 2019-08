Ulkomaat

Pohjois-Korea laukaisi taas ammuksia ja syyttää naapuriaan rauhanpyrkimysten räikeistä loukkauksista

Pohjois-Korea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Korea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain