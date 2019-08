Ulkomaat

Trumpin kannattaja sai 20 vuotta vankeutta lähetettyään pommeja Barack Obamalle ja Clintoneille, puolustuksen

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomittu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin