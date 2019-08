Ulkomaat

Bolsonaro toivoo, että ”rikolliset kuolevat kaduille kuin torakat”

Brasilian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kannattajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samanlainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtaannousun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy