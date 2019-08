Keskustelupalsta 8chanin omistaja halutaan todistamaan Yhdysvaltain kongressin eteen, kutsuu sivustonsa sulkemista pelkurimaiseksi teoksi

Ulkomaat

Keskustelupalsta 8chanin omistaja halutaan todistamaan Yhdysvaltain kongressin eteen, kutsuu sivustonsa sulkem

Keskustelupalsta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ampumista edeltänyttä manifestia, nyt se halutaan sulkea: ”Vihan täyteinen yhteisö, joka loukkaa lain henkeä”

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006195145.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useat

Nykyisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

8chanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy