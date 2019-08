Ulkomaat

Yhdysvallat veti lähes kaikki joukkonsa pois Syyriasta, ja nyt Isis on alkanut vahvistua uudelleen

Jihadistijärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maaliskuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raportin

Raportissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseessä