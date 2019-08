Ulkomaat

Kadonneen brittitutkijan ruumis löydettiin Ikarian saarelta Kreikassa

Kadonneen

Kreikan

Tapaus

brittitutkijan ruumis on löytynyt rotkosta Ikarian saarelta Kreikassa kaksi päivää hänen katoamisensa jälkeen. Kreikan poliisi vahvisti keskiviikkona, että kyseessä on astrofyysikko, joka oli kumppaninsa kanssa lomailemassa Ikarialla kadotessaan.Viranomaiset ovat tilanneet ruumiinavauksen saadakseen selville tutkijan kuolinsyyn. Tutkijanaisen ruumis tunnistettiin tämän päällä olleista vaatteista.35-vuotias nainen ei palannut juoksulenkiltään maanantaina, jonka jälkeen poliisi alkoi etsiä häntä. Kreikan poliisi etsi naista helikopterien, satamavartioston, pelastusviranomaisten ja vapaaehtoisten avulla. Hänen ruumiinsa löysi lopulta vapaaehtoinen etsintöihin osallistunut henkilö 1,5 kilometrin päästä hotellista, jossa tutkija oli kumppaninsa kanssa yöpynyt.ja Kyproksen medioiden mukaan tutkija ja hänen kumppaninsa olivat saapuneet saarelle lauantaina. Nainen lähti juoksulenkille maanantaina, mutta ei koskaan palannut.”Pariskunta puhui puhelimessa noin kymmenen aikaan aamulla ja nainen kertoi lähteneensä lenkille lähistölle”, kertoi poliisin tiedottaja kyproslaiselle tv-kanavalle, kertoo uutistoimisto AFP.AFP:n mukaan kreikkalaiset mediat raportoivat myös veritahroista, joita oli löydetty pariskunnan hotellihuoneesta. Oikeuslääketieteen poliisi on tutkinut hotellin ja tutkijan kumppanin puhelimen, kertoo AFP. Tutkijan kumppanin mukaan veritarhat tulivat naisen nenäverenvuodosta.”Löysimme verijälkiä kolmesta eri paikasta. Tyynyltä, lakanoilta ja peilin edestä”, kertoi hotellin omistaja kyproslaisen tv-kanavan haastattelussa.sattui vain kolme viikkoa sen jälkeen, kun toinen tutkija, yhdysvaltalainen molekyylibiologi, murhattiin Kreetan saarella heinäkuussa.59-vuotias tutkijanainen osallistui Kreetalla pidettyyn konferenssiin ja katosi heinäkuun 2. päivä. Hänen ruumiinsa löydettiin kuusi päivää myöhemmin hylätystä toisen maailmansodan aikaisesta bunkkerista.Murhan tunnusti 27-vuotias paikallinen maanviljelijä, joka kertoi raiskanneensa ja tappaneensa 59-vuotiaan tutkijan.