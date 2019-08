Viron hallitus täyttää sata päivää, ja oikeistopopulistien ja kahden muun puolueen kuilu vain kasvaa: ”On hyvin optimistista, että hallitus kestäisi seuraaviin vaaleihin”

Ulkomaat

”Esillä on ollut jonkinlaista puhetta esimerkiksi maahanmuuttopolitiikan muutoksesta ja julkishallinnon uudistuksesta, mutta ongelma on se, että niistä ei saada aikaan kunnollista julkista keskustelua”, Saarts kertoo puhelimitse Tallinnasta.”Mediaa ja yhteiskuntaa tuntuu asioista keskustelemista enemmän kiinnostavan Helmejen https://www.hs.fi/haku/?query=helmejen ja Ekren yksittäisiin lausuntoihin keskittyminen.”Helmet ovat Ekren puheenjohtaja, nykyinen sisäministeri Mart Helme https://www.hs.fi/haku/?query=mart+helme , 69, ja hänen poikansa, puolueen varapuheenjohtaja ja valtiovarainministeri Martin Helme https://www.hs.fi/haku/?query=martin+helme , 43. Hyvin värikästä ja jopa rasistista kieltä julkisesti käyttäneet Helmet ovat keskeinen syy, jonka vuoksi Ekreä pidetään populistipuolueena.Ekre on valinnut kansalliskonservatiivisen, EU-kriittisen ja maahanmuuton vastaisen linjan, kuten moni muukin eurooppalainen oikeistopopulistinen puolue. Maanantaina Ekre pääsi Viron yleisradion ERR:n otsikoihin https://news.err.ee/967871/mart-helme-lauds-cooperation-with-hungarian-prime-minister , kun Mart Helme ylisti puolueen kesäkokouksessa Unkarin autoritaarista pääministeriä Viktor Orbánia https://www.hs.fi/haku/?query=viktor+orbania ja kiitteli tältä saamaansa tukea.Helme tapasi Orbánin äskettäin.”Pääsimme heti asiaan ja keskustelimme yhteisen taistelumme tulevaisuuden suunnasta: miten toimia, keneen vedota ja mitä isompia valtioita tai voimia me voisimme siihen ottaa mukaan”, Helme sanoi ERR:n mukaan.Hänen mukaansa Orbán on Ekren maailmankatsomuksen vankkumaton kannattaja.”Se oli tunti ja kymmenen minuuttia vuoropuhelua yhteisymmärryksessä. Tämä on uusi taso, joka osoittaa, ettemme ole yksin”, Helme sanoi ERR:n mukaan.

Orbánin puolue on vuodesta 2010 alkaen ottanut hallintaan Unkarin oikeuslaitoksen, mediakentän, talouden ja koulutuspolitiikan. Myös sananvapaus on kaventunut.Ekren nousu hallitukseen on herättänyt Virossa presidentti https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006082667.html Kersti Kaljulaidia https://www.hs.fi/haku/?query=kersti+kaljulaidia myöten huolta samanlaisesta kehityksestä.mukaan Rataksen hallitus on jakautunut kahtia. On Ekre, ja sitten on kaksi muuta eli Keskusta ja Isänmaa.Viron seuraaviin parlamenttivaaleihin on lähes neljä vuotta aikaa. Saartsin mukaan kriittinen hetki on todennäköisesti edessä jo syyskuussa. Silloin valtiovarainministeriö tekee yhdessä Viron keskuspankin kanssa talousennusteen.Huono ennuste vaikeuttaa vaalilupausten täyttämistä. Se voi Saartsin mukaan heikentää erityisesti keskustapuolueen motivaatiota pysyä samassa hallituksessa Ekren kanssa.Tilanne on eri, jos hallitus saa aikaan merkittäviä muutoksia.Jos hallitusyhteistyö ei lopu syyskuussa, toinen kriittinen hetki koittaa jo lokakuussa, ennen kuin Virossa päätetään seuraavan vuoden budjetista.”Ei ole järkeä muodostaa uutta hallitusta toteuttamaan eroavan hallituksen budjettia.”Jos hallitus kestää syksyn läpi, Saarts uskoo Rataksen hajottavan koalition viimeistään ensi kesänä. Syy on se, että Ekre suhtautuu hyvin torjuvasti Viron venäjänkieliseen väestöön, joka taas on keskustapuolueen vakiintunutta äänestäjäkuntaa. Vuonna 2021 Virossa järjestetään paikallisvaalit, ja keskusta tuskin haluaa niiden kustannuksella pitää kiinni hallituskumppanistaan.kannalta hallituksen hajoaminen tuskin olisi mikään katastrofi, jos se tapahtuisi nyt. Saartsin mukaan tilanne riippuu siitä, edeltääkö hajoamista jonkinlainen Ekren omiin lausuntoihin tai korruptioon liittyvä skandaali vai onko kyse muusta.”Kannattajilleen Ekre pystyy aina esittämään asian niin, että se on uhri ja marttyyri, mikä vain lisää sen kannatusta”, Saarts arvioi.

