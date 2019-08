Ilmastopaneelin odotettu raportti julki: Meidän on muutettava nopeasti tapamme tuottaa ruokaa ja käyttää metsiä – suora lähetys käynnissä

Ulkomaat

Ilmastopaneelin odotettu raportti julki: Meidän on muutettava nopeasti tapamme tuottaa ruokaa ja käyttää metsi

Ruoan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lohduttomiakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruokaturvan

Bioenergia

Ilmastopaneeli

kasvattaminen maaperää ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittavalla tavalla on mahdollista. Samalla kestävämmät ruoantuotannon menetelmät voivat auttaa vähentämään globaalia nälkäongelmaa ja hillitsemään ilmastonmuutosta.Tässä on yksi hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n hyvistä uutisista, kun se tänään torstaina julkaisee uuden maankäyttöä koskevan erikoisraporttinsa. Raportti käy läpi niitä keinoja, joita ihmiskunnalla on käytettävissä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ruokaturvan takaamiseksi.Yllä voit seurata suoraa lähetystä raportin julkaisutilaisuudesta. Tässä samassa jutussa voit seurata kello 13.30 alkavaa tilaisuutta, jossa suomalaiset asiantuntijat arvioivat raportin johtopäätöksiä Suomen kannalta.viestejä riittää. Ilmaston lämpeneminen jo 1,5 asteella esiteollisesta ajasta kasvattaa metsäpalojen, vesipulan, ruokaturvan vaarantumisen ja ikiroudan sulamisen riskiä.Riskit kasvavat huomattavasti, jos lämpeneminen yltää 2 asteeseen esiteollisesta ajasta, raportti huomauttaa.Lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on IPCC:n mukaan mahdollista, mutta se vaatii suuria muutoksia koko siihen tapaan, jolla ihminen käyttää maapallon resursseja ja tuottaa energiaa.syksynä IPCC julkaisi raportin, joka alleviivasi radikaalien ilmastotoimien kiireellisyyttä, mikäli ilmaston lämpeneminen ja sen seuraukset halutaan pitää siedettävinä.Tuo raportti johti ilmastoaktivismin aaltoon ympäri maailman.Nyt julkaistava raportti ottaa tarkasteluun ilmastonmuutoksen kannalta olennaisen osa-alueen eli ihmisen maankäytön.Ihminen on ottanut käyttöönsä yli 70 prosenttia kaikesta maa-alasta, joka ei ole pysyvän jään peitossa. Maankäytöstä eli muun muassa maa- ja metsätaloudesta koituu noin neljäsosa kaikista ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.Maankäytöllä on olennainen rooli ilmastokriisissä, sillä maaperä, metsät ja kosteikot voivat toimia joko päästölähteenä tai hiiltä varastoivana hiilinieluna. Ihminen voi omilla toimillaan vaikuttaa päästöihin.Välittömiä ilmastohyötyjä IPCC:n mukaan voisi saada soiden, turvemaiden ja metsien suojelusta. Nopeita hyötyjä saa myös uusien metsien istuttamisesta.Kuitenkin jo nyt kiihtyvä ilmaston lämpeneminen vaikuttaa eri tavoin maiden ja metsien kykyyn sitoa hiiltä ja tuottaa satoa. Jotkut seuraukset osaltaan kiihdyttävät ilmastonmuutosta, eli kyseessä on itseään ruokkiva kierre.Joillakin alueilla kasvit voivat jopa kasvaa nopeammin kuin aiemmin, muun muassa ilmakehän kasvaneen hiilidioksidipitoisuuden takia. Trooppisilla alueilla kasvipeitteisyyden lisääntyminen voi viilentää maalämpötiloja, kun kasvien kokonaishaihdunta kasvaa.Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä puiden levittäytyminen yhä pohjoisemmaksi taas voi nostaa keskimääräisiä maalämpötiloja, kun lumen heijastavuus vähenee. Heijastuskykyä kutsutaan albedoksi.näkökulmasta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat.Nyt kolmasosa kaikesta maailmassa tuotetusta ruuasta menee hukkaan, raportti kertoo. Tuotettu ruoka ei jakaudu tasaisesti maailman väestölle. Kaksi miljardia ihmistä on ylipainoisia, kun taas yli 800 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista nälästä.Vähentämällä ruokahävikkiä ja lihansyöntiä ja keskittymällä monipuolisen kasvispohjaisen ruuan tuottamiseen, ihmisen on helpompi sopeutua muuttuvan ilmaston maailmaan ja samalla edistää globaalia tasa-arvoa.nousi yhdeksi kuumaksi aiheeksi, kun YK:n jäsenmaiden edustajat tällä viikolla neuvottelivat raportin politiikkasuosituksista, kertoivat neuvotteluihin osallistuneet lähteet uutistoimisto AFP:lle.Bioenergialla tarkoitetaan orgaanisesta aineksesta polttamalla tuotettua energiaa. Bioenergian lähteenä käytetään muun muassa puuta ja hakkuujätettä tai nopeasti kasvavia energiakasveja, kuten maissia.Ilmastopaneelin raportti varoittaa, että laajamittainen globaali siirtymä bioenergian käyttöön voi viedä peltoalaa maataloudelta, vähentää monimuotoisuutta ja kuluttaa vesivarantoja.Tämä voisi taas pahentaa maailman nälkäongelmaa, ellei ruoantuotannon tapoihin tehdä suuria muutoksia, kuten esimerkiksi vähennetä lihan tuotantoa merkittävästi. Lihantuotannon vähentämisellä olisi muitakin ilmastohyötyjä.Suuret metsätalousmaat, kuten Kanada, Brasilia, Ruotsi ja Norja ajoivat uutistoimisto AFP:n mukaan neuvotteluissa bioenergiaa ratkaisuksi fossiilisten polttoaineiden korvaajana. Aavikoitumisesta ja kuivuudesta kärsivät maat taas halusivat rajoittaa tämän vaihtoehdon käyttöä.Paneelin mukaan bioenergian käyttöönottoa pitäisi aina tarkastella huolella ja paikallisella tasolla.ei itse tuota tiedettä, vaan se kokoaa kasaan ympäri maailman tehtyjä tutkimuksia, ja vetää niistä johtopäätöksiä loppuraportteihin.IPCC:n tuottamat raportit ovat merkittävimpiä ja perehtyneimpiä katsauksia siihen, mitä ilmastonmuutos todennäköisesti maapallolle ja sillä eläville olennoille aiheuttaa, ja miten nämä kehityskulut voisivat olla ehkäistävissä.