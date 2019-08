Ulkomaat

Israelilainen sotilas löytyi kuoliaaksi puukotettuna miehitetyltä Länsirannalta

Israelilaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Israelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

18-vuotiaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuore

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noin