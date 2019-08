Kaksi kuoli räjähdyksessä venäläisessä sotilastukikohdassa, viranomaisten mukaan säteilytaso nousi alueella hetkellisesti

Ulkomaat

Kaksi kuoli räjähdyksessä venäläisessä sotilastukikohdassa, viranomaisten mukaan säteilytaso nousi alueella he

Venäjällä

ainakin kaksi ihmistä on kuollut tänään sotilastukikohdassa sattuneessa räjähdyksessä maan pohjoisosassa lähellä Arkangelia. Tukikohdassa testataan laivaston ydinsukellusveneiden mannertenvälisten ohjusten moottoreita.Venäjän puolustusministeriön mukaan surmansa saaneet olivat siviiliasiantuntijoita. Lisäksi useiden henkilöiden kerrottiin loukkaantuneenPuolustusministeriön mukaan radioaktiivisen säteilyn taso laitoksessa on "normaali". Paikallisten viranomaisten ja medioiden mukaan säteilyn taso lähellä sijaitsevassa Severodvinskin kaupungissa oli kuitenkin hetkellisesti kohonnut räjähdyksen jälkeen.Kyseessä on jo toinen Venäjän asevoimiin liittyvä räjähdysonnettomuus lyhyen ajan kuluessa. Aiemmin tällä viikolla syttyi tulipalo ammusvarikolla Krasnojarskin alueella Siperiassa. Ainakin yksi ihminen kuoli ja tuhansia jouduttiin evakuoimaan ammusten räjähdeltyä tulipalon keskellä.