Viisi ranskalais­nuorta pidätettiin epäiltyinä joukko­raiskauksesta Espanjan loma­kohteessa

ranskalaista turistia on pidätetty Espanjassa epäiltynä norjalaisen naisen joukkoraiskauksesta Costa Blancan rantalomakohteessa Alicantessa, kertovat uutistoimistot.Paikallisen poliisin mukaan 18- ja 19-vuotiaat epäillyt pidätettiin keskiviikkona aamuyöstä ja tuotiin oikeuteen torstaina.kertoo saaneensa keskiviikkona puhelun paikallisesta terveyskeskuksesta, jonne kaksi 20-vuotiasta Espanjassa asuvaa norjalaisnaista oli hakeutunut.Naisten mukaan he tapasivat ranskalaisnuoret ensin sosiaalisessa mediassa ja sen jälkeen kasvokkain. Joukkio päätyi asunnolle, jossa epäillyt majoittuivat.Toinen naisista lähti asunnosta sen jälkeen, kun häntä oli kertomansa mukaan käytetty seksuaalisesti hyväksi. Lähdön jälkeen toinen naisista oli raiskattu, poliisi epäilee.väkivalta on Espanjassa valmiiksi vahvasti esillä vuonna 2016 tapahtuneen ”susilaumaksi” itseään kutsuneen joukon tekemän joukkoraiskauksen takia. Tapausta käsiteltiin kesäkuussa korkeimmassa oikeudessa.Oikeus tuomitsi viisi espanjalaista 15 vuoden vankeusrangaistuksiin nuoren naisen raiskauksesta San Fermínin härkäjuoksufestivaalin aikaan. Aiemmin tekijät tuomittiin lievempiin rangaistuksiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mikä johti Espanjassa suuriin mielenosoituksiin.Kesäkuun tuomion jälkeen Espanjan hallitus on luvannut koventaa rangaistuksia joukkoraiskauksista.