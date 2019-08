Ulkomaat

Trumpin hallinto myönsi uudelleen luvan tappaa villieläimiä kiistellyillä myrkkyansoilla

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ansojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain